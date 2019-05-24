В Подмосковье задержан юрист за аферу на 15 миллиардов рублей

Юрист в Подмосковье арестован по решению суда за покушение на мошенничество на 15 миллиардов рублей. Об этом 24 мая сообщает ТАСС, ссылаясь на Главное следственное управление СК по Московской области.

В ГСУ заявили, что 48-летний юрист обвиняется в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

«В отношении юриста судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ГСУ.

По информации следствия, юрист действовал не один, а вместе с сообщниками. Преступная группа вошла в доверие к генеральному директору одной из строительной компании в Москве. Злоумышленники изготовили липовые договоры купли-продажи акций компании, гарантийные обязательства, векселя, а также другие документы. После этого они подали в суд с требованием взыскать долг с гендиректора на сумму более 15 миллиардов рублей.

Уголовное дело продолжают расследовать. Сообщники юриста еще не установлены.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.