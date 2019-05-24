Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
У «правой руки» Навального нашли дом в Люксембурге и таунхаус под Москвой

У «правой руки» Навального нашли дом в Люксембурге и таунхаус под Москвой

 Социолог назвала пять отличительных черт петербуржцев

Социолог назвала пять отличительных черт петербуржцев
Прокурор требует 17 лет тюрьмы для украинца, обвиняемого в убийстве итальянца в Донбассе

Прокурор требует 17 лет тюрьмы для украинца, обвиняемого в убийстве итальянца в Донбассе

 Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»

Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»
Трамп поручил Барру установить причастность Украины к событиям в США в 2016 году

Трамп поручил Барру установить причастность Украины к событиям в США в 2016 году

 Причиной отправки Трампом 1,5 тысяч военных на Ближний Восток стали трения с Ираном

Причиной отправки Трампом 1,5 тысяч военных на Ближний Восток стали трения с Ираном
У «правой руки» Навального нашли дом в Люксембурге и таунхаус под Москвой

У «правой руки» Навального нашли дом в Люксембурге и таунхаус под Москвой

 Социолог назвала пять отличительных черт петербуржцев

Социолог назвала пять отличительных черт петербуржцев
Прокурор требует 17 лет тюрьмы для украинца, обвиняемого в убийстве итальянца в Донбассе

Прокурор требует 17 лет тюрьмы для украинца, обвиняемого в убийстве итальянца в Донбассе

 Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»

Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»
Трамп поручил Барру установить причастность Украины к событиям в США в 2016 году

Трамп поручил Барру установить причастность Украины к событиям в США в 2016 году

 Причиной отправки Трампом 1,5 тысяч военных на Ближний Восток стали трения с Ираном

Причиной отправки Трампом 1,5 тысяч военных на Ближний Восток стали трения с Ираном
20:17   24 Мая 2019
Россия

В Подмосковье задержан юрист за аферу на 15 миллиардов рублей

В Подмосковье задержан юрист за аферу на 15 миллиардов рублей

Юрист в Подмосковье арестован по решению суда за покушение на мошенничество на 15 миллиардов рублей. Об этом 24 мая сообщает ТАСС, ссылаясь на Главное следственное управление СК по Московской области. 

В ГСУ заявили, что 48-летний юрист обвиняется в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. 

«В отношении юриста судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ГСУ. 

По информации следствия, юрист действовал не один, а вместе с сообщниками. Преступная группа вошла в доверие к генеральному директору одной из строительной компании в Москве. Злоумышленники изготовили липовые договоры купли-продажи акций компании, гарантийные обязательства, векселя, а также другие документы. После этого они подали в суд с требованием взыскать долг с гендиректора на сумму более 15 миллиардов рублей. 

Уголовное дело продолжают расследовать. Сообщники юриста еще не установлены. 

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #мошенничество #уголовное дело #юрист #подиосковье

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...