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20:04   24 Мая 2019
Весь мир

Число жертв при пожаре в Индии выросло до 20 человек

Число жертв при пожаре в Индии выросло до 20 человек

Число погибших во время пожара в индийском городе Сурат выросло до 20 человек. Об этом 24 мая сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

По информации телеканала, жертвами происшествия стали подростки в возрасте от 14 до 17 лет. Также сообщалось, что в здании отсутствовала пожарная лестница. 

«Грустно. После пожара жертвы выпрыгнули из здания», — пишет очевидец в Twitter.

Известно, что возгорание произошло в многоэтажном комплексе на третьем и четвертом этажах. Там учащиеся курсов готовились к экзаменам. По словам очевидцев, во время пожара люди выпрыгивали с окон. Причины трагедии пока что неизвестны. 

Местные власти заявили, что выплатят семьям погибших компенсации. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#пожар #индия #весь мир

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