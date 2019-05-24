Число жертв при пожаре в Индии выросло до 20 человек

Число погибших во время пожара в индийском городе Сурат выросло до 20 человек. Об этом 24 мая сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

По информации телеканала, жертвами происшествия стали подростки в возрасте от 14 до 17 лет. Также сообщалось, что в здании отсутствовала пожарная лестница.

«Грустно. После пожара жертвы выпрыгнули из здания», — пишет очевидец в Twitter.

Известно, что возгорание произошло в многоэтажном комплексе на третьем и четвертом этажах. Там учащиеся курсов готовились к экзаменам. По словам очевидцев, во время пожара люди выпрыгивали с окон. Причины трагедии пока что неизвестны.

Местные власти заявили, что выплатят семьям погибших компенсации.