- Боевики «ан-Нусры» на северо-западе Сирии попали под огонь бывших союзников

Боевики запрещенной в России группировки «Исламская партия Туркестана», находящиеся в районе населенного пункта Сахрия на севере сирийской провинции Хама обстреляли из минометов позиции бандформирования «Хайят Тахрир аш-Шам» неподалеку от села Аль-Киркат.

Об этом в пятницу, ссылаясь на военный источник в социальной сети Facebook, сообщает Федеральное агентство новостей. Как отмечается, в результате минометного удара смертельное ранение получил Абу Мухаммед - полевой командир террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра»*, деятельность которой запрещена в России, и еще три боевика были выведены из строя. Причиной обстрела, возможно, стал отказ полевого командира, войска которого накануне уже понесли большие потери, начать новое наступление на позиции сирийской армии. В ответ, как отмечается, оставшиеся без командира боевики выпустили из самодельной реактивной установки два снаряда.

Как уточняет ФАН это не первый случай, когда террористы открывают огонь по позициям друг друга.

* -