Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
У «правой руки» Навального нашли дом в Люксембурге и таунхаус под Москвой

У «правой руки» Навального нашли дом в Люксембурге и таунхаус под Москвой

 Социолог назвала пять отличительных черт петербуржцев

Социолог назвала пять отличительных черт петербуржцев
Прокурор требует 17 лет тюрьмы для украинца, обвиняемого в убийстве итальянца в Донбассе

Прокурор требует 17 лет тюрьмы для украинца, обвиняемого в убийстве итальянца в Донбассе

 Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»

Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»
Трамп поручил Барру установить причастность Украины к событиям в США в 2016 году

Трамп поручил Барру установить причастность Украины к событиям в США в 2016 году

 Причиной отправки Трампом 1,5 тысяч военных на Ближний Восток стали трения с Ираном

Причиной отправки Трампом 1,5 тысяч военных на Ближний Восток стали трения с Ираном
У «правой руки» Навального нашли дом в Люксембурге и таунхаус под Москвой

У «правой руки» Навального нашли дом в Люксембурге и таунхаус под Москвой

 Социолог назвала пять отличительных черт петербуржцев

Социолог назвала пять отличительных черт петербуржцев
Прокурор требует 17 лет тюрьмы для украинца, обвиняемого в убийстве итальянца в Донбассе

Прокурор требует 17 лет тюрьмы для украинца, обвиняемого в убийстве итальянца в Донбассе

 Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»

Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»
Трамп поручил Барру установить причастность Украины к событиям в США в 2016 году

Трамп поручил Барру установить причастность Украины к событиям в США в 2016 году

 Причиной отправки Трампом 1,5 тысяч военных на Ближний Восток стали трения с Ираном

Причиной отправки Трампом 1,5 тысяч военных на Ближний Восток стали трения с Ираном
20:13   24 Мая 2019
Весь мир

Боевики «ан-Нусры» на северо-западе Сирии попали под огонь бывших союзников

Боевики «ан-Нусры» на северо-западе Сирии попали под огонь бывших союзников

Боевики запрещенной в России группировки «Исламская партия Туркестана», находящиеся в районе населенного пункта Сахрия на севере сирийской провинции Хама обстреляли из минометов позиции бандформирования «Хайят Тахрир аш-Шам» неподалеку от села Аль-Киркат.

Об этом в пятницу, ссылаясь на военный источник в социальной сети Facebook, сообщает Федеральное агентство новостей. Как отмечается, в результате минометного удара смертельное ранение получил Абу Мухаммед - полевой командир террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра»*, деятельность которой запрещена в России, и еще три боевика были выведены из строя. Причиной обстрела, возможно, стал отказ полевого командира, войска которого накануне уже понесли большие потери, начать новое наступление на позиции сирийской армии. В ответ, как отмечается, оставшиеся без командира боевики выпустили из самодельной реактивной установки два снаряда.

Как уточняет ФАН это не первый случай, когда террористы открывают огонь по позициям друг друга.

* - Боевики «ан-Нусры» на северо-западе Сирии попали под огонь бывших союзников

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «Федеральное агентство новостей»
Автор: Александр Люблинский
#сирия #террористы #обстрел

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...