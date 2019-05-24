Несколько человек пострадали при взрыве в Лионе

Взрыв прогремел в пятницу на одной из пешеходной улиц в центре французского города Лион.

Об этом, со ссылкой на местный телеканал CNews, сообщает РИА Новости. Отмечается, что в результате взрыва ранения различной степени тяжести получили как минимум шесть человек.

При этом издание Progres сообщает, что причиной взрыва в центре Лиона стал заминированный сверток. Однако полиция эту информацию к настоящему моменту не подтверждает и не опровергает.

Подробности происходящего в настоящее время во французском Лионе уточняются.