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19:33   24 Мая 2019
Весь мир

Несколько человек пострадали при взрыве в Лионе

Несколько человек пострадали при взрыве в Лионе

Взрыв прогремел в пятницу на одной из пешеходной улиц в центре французского города Лион.

Об этом, со ссылкой на местный телеканал CNews, сообщает РИА Новости. Отмечается, что в результате взрыва ранения различной степени тяжести получили как минимум шесть человек.

При этом издание Progres сообщает, что причиной взрыва в центре Лиона стал заминированный сверток. Однако полиция эту информацию к настоящему моменту не подтверждает и не опровергает.

Подробности происходящего в настоящее время во французском Лионе уточняются.

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Автор: Александр Люблинский
#франция #взрыв #пострадавшие #лион

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