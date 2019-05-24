В Госдуме предложили учредить звание «Заслуженный предприниматель России»

Спикер Госдумы Виктор Зубарев предложил учредить звание «Заслуженный предприниматель России». Об этом 24 мая сообщает ТАСС.

По мнению Зубарева, такая высокая оценка предпринимательского труда со стороны государства станет новой опорой для культурного тренда, призванного повысить бизнес-активность в стране.

«Учитывая, что следующий год министерство экономики предлагает посвятить развитию предпринимательства в стране, необходимо также отметить предпринимательство, учредив почетное звание «Заслуженный предприниматель России», — считает депутат.

Инициатива была поддержана сопредседателем «Деловой России» Андреем Назаровым. Он также отметил, что звание уже присваиют в нескольких российских регионах, поэтому было бы логично внедрить такую практику на федеральный уровень.

По мнению президента «Опоры России» Александра Калинина, сейчас предпринимателей очень редко за что-либо награждают.