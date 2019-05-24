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20:14   24 Мая 2019
Россия

Врански готовил для Петербурга «скверный протест», но все перепутал

Врански готовил для Петербурга «скверный протест», но все перепутал

Координатор общественного движения «Красивый Петербург» Красимир Врански, воодушевившись событиями прошлой недели в Екатеринбурге, распространяет информацию о якобы незаконном строительстве церковного комплекса в Южно-Приморском парке.

Под предлогом сбора подписей против якобы незаконного возведения храма активист провел несогласованный митинг в понедельник, 20 мая, подвергнув массу людей риску задержаний. Врански либо не владеет достоверными сведениями о стройке, либо намеренно искажает их, преследуя собственные интересы, пишет ФАН.

Согласно данным компетентных органов Санкт-Петербурга, земельный участок, который располагается в Южно-Приморском парке напротив дома 24 на улице Доблести, площадь которого составляет более 16 тысяч квадратных метров, имеет вид разрешенного использования «для размещения религиозных объектов». В настоящее время он используется местной религиозной организацией «Приход Храма Покрова Божией Матери» на основании действующего по сей день договора аренды, который был заключен с петербургским правительством.

Врански готовил для Петербурга «скверный протест», но все перепутал

Данный земельный участок не является объектом зеленых насаждений общего пользования городского значения. При этом Врански в своих призывах умалчивает целый ряд факторов. Находящаяся на этом месте церковь, фактически являющаяся самостроем, решением Арбитражного суда города Петербурга и Ленобласти, стала собственностью города.

Кроме того, после рассмотрения соответствующих документов по благоустройству территории петербургское правительство в конце прошлого года выдало акт обследования зеленых насаждений, которым предусмотрено переустройство участка, с устройством пешеходных дорожек и детской площадки.

Инспекция уже получила ордера на производство плановых работ на участке. Снос деревьев и кустарников в данном месте не предусмотрен и никто его не осуществляет.

Также активист проигнорировал тот факт, что на возведение объекта капитального строительства на участке разрешения никто не выдавал, капитальной стройкой здесь никто не занимается. Небольшая территория огорожена забором, чтобы провести работы по благоустройству.

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Автор: Алла Ларионова
#петербург #общество #врански

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