Fox News вбросил очередной фейк о «химатаке» сирийской армии в Идлибе

Западные СМИ, придерживаясь установившейся уже традиции ежегодно в апреле-мае обвинять власти Сирии в использовании химического оружия против мирного населения, выступили с очередной порцией фейков.

В этом году первым вброс об «очередной химической атаке» сирийской армии, ссылаясь на Госдепартамент США, опубликовало агентство Reuters.

Как сообщает в пятницу Федеральное агентство новостей, США якобы получили от своих неназванных источников множество сообщений, «прямо указывающих» на факты того, что сирийская армия использовала на северо-западе страны запрещенные отравляющие вещества. Журналистам об этом сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус:

«У нас есть многочисленные источники, в том числе интервью с теми, кто присутствовал во время атак САА, в которых сообщалось, что ряд боевиков оппозиции были доставлены в местные больницы и имели симптомы, соответствующие химическому воздействию», - сказала она.

Вслед за Reuters обвинения в адрес САА в использовании химоружия озвучил телеканал Fox News, опубликовавший на своем сайте интервью с опять же неназванным «доктором из Сирии», который якобы диагностировал у четырех молодых мужчин симптомы отравлении хлором. Как сообщалось, хлор на позиции боевиков был доставлен при помощи ракет или артиллерийских снарядов. По мнению военных экспертов, доставлять боевой хлор подобным образом нецелесообразно, так как он быстро выгорает и практически невозможно добиться необходимой для отравления концентрации. Fox News, не интересуясь мнением экспертов на этот счет, в качестве подтверждения «химатаки» опубликовал видеозапись применения химического оружия в городе Дума, которое было снято не раз уличенным в постановочных съемках своих «доказательств» движением «Белые каски». Представленные кадры, мало того, что были сняты около года назад, так еще за это время уже многие эксперты признали их постановочными, однако Fox News это не смущает.

Ситуацию в беседе с ФАН прокомментировал востоковед и публицист Андрей Онтиков, который в частности заявил, что несмотря на отсутствие достоверных доказательств факта использования Дамаском химического оружия западная пресса. Видимо, просто вынуждена выполнять заказ Госдепартамента. Только этим, по словам эксперта, можно объяснить очередные вбросы на эту тему.

«Химическая тема стала удобным приемом для радикалов: когда они оказываются в наиболее невыгодном положении на поле боя, то всегда пытаются разыграть новую провокацию в надежде сдержать натиск сирийских войск», - заявил Онтиков.

При этом он напомнил, что уже не раз после подобных обвинений в адрес Дамаска США и их союзники наносили по сирийской армии и военным объектом массированные удары. То есть использовали подобные обвинения для того, чтобы подыграть террористам.