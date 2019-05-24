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19:09   24 Мая 2019
Россия

Депутат Дагестана Раджабов арестован на два месяца

Депутат Дагестана Раджабов арестован на два месяца

Депутат Народного собрания Дагестана Фикрет Раджабов арестован по решению суда Махачкалы на два месяца. Об этом 24 мая сообщает ТАСС.

Раджабов арестован в рамках уголовного дела о преступном сообществе, занимавшимся незаконным отчуждением земельных участков. 

«Арест на два месяца, до 22 июля», — заявили в суде. 

Ранее сообщалось, что по этому делу задержали двоих сотрудников Кадастровой палаты Дагестана. Официального подтверждения по этой информации пока нет. 

Раджабов был председателем комитета Народного собрания Дагестана и связан с партией «Единая Россия». Он также имеет почетное звание заслуженного юриста Дагестана. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #дагестан #арест #уголовное дело #единая россия

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