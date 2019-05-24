Депутат Дагестана Раджабов арестован на два месяца

Депутат Народного собрания Дагестана Фикрет Раджабов арестован по решению суда Махачкалы на два месяца. Об этом 24 мая сообщает ТАСС.

Раджабов арестован в рамках уголовного дела о преступном сообществе, занимавшимся незаконным отчуждением земельных участков.

«Арест на два месяца, до 22 июля», — заявили в суде.

Ранее сообщалось, что по этому делу задержали двоих сотрудников Кадастровой палаты Дагестана. Официального подтверждения по этой информации пока нет.

Раджабов был председателем комитета Народного собрания Дагестана и связан с партией «Единая Россия». Он также имеет почетное звание заслуженного юриста Дагестана.