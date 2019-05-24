Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
У «правой руки» Навального нашли дом в Люксембурге и таунхаус под Москвой

У «правой руки» Навального нашли дом в Люксембурге и таунхаус под Москвой

 Социолог назвала пять отличительных черт петербуржцев

Социолог назвала пять отличительных черт петербуржцев
Прокурор требует 17 лет тюрьмы для украинца, обвиняемого в убийстве итальянца в Донбассе

Прокурор требует 17 лет тюрьмы для украинца, обвиняемого в убийстве итальянца в Донбассе

 Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»

Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»
Трамп поручил Барру установить причастность Украины к событиям в США в 2016 году

Трамп поручил Барру установить причастность Украины к событиям в США в 2016 году

 Причиной отправки Трампом 1,5 тысяч военных на Ближний Восток стали трения с Ираном

Причиной отправки Трампом 1,5 тысяч военных на Ближний Восток стали трения с Ираном
У «правой руки» Навального нашли дом в Люксембурге и таунхаус под Москвой

У «правой руки» Навального нашли дом в Люксембурге и таунхаус под Москвой

 Социолог назвала пять отличительных черт петербуржцев

Социолог назвала пять отличительных черт петербуржцев
Прокурор требует 17 лет тюрьмы для украинца, обвиняемого в убийстве итальянца в Донбассе

Прокурор требует 17 лет тюрьмы для украинца, обвиняемого в убийстве итальянца в Донбассе

 Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»

Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»
Трамп поручил Барру установить причастность Украины к событиям в США в 2016 году

Трамп поручил Барру установить причастность Украины к событиям в США в 2016 году

 Причиной отправки Трампом 1,5 тысяч военных на Ближний Восток стали трения с Ираном

Причиной отправки Трампом 1,5 тысяч военных на Ближний Восток стали трения с Ираном
19:55   24 Мая 2019
Весь мир

«Желтые жилеты» собрались на борьбу с Макроном в Брюссель, но их «ситроен» заглох

«Желтые жилеты» собрались на борьбу с Макроном в Брюссель, но их «ситроен» заглох

Лидеры французского протестного движения «желтые жилеты» намерены конвертировать обретенную на улицах популярность в политические очки на выборах в Европарламент. Представитель радикального крыла протестного движения, претендент на евромандат от партии «Гражданская эволюция» Кристоф Шалансон (Christophe Chalençon) в комментарии «Политике Сегодня» не взялся предсказывать повернется ли Франция к России после победы «желтых жилетов». Активист не уверен, что выборы будут честными.

«Сейчас главное добиться справедливого голосования. — сказал Шалансон .— От этого зависит очень многое. И, естественно, без влияния Запада политика Франции будет выглядеть совершенно иначе. Но путь к этому, увы, неблизкий».

аыва

На просьбу порекомендовать основных оппозиционных кандидатов, которые могли бы быть симпатичны «русским французам», месье Шалансон не оставил альтернативы.

«Такой кандидат один. Это я. Моя партия называется «Гражданская эволюция». Можете ознакомиться с нашей программой».

На французском название партии «Гражданская эволюция» звучит для россиян знакомо - Evolution citoyenne. Последовав совету последовательного критика президента Франции Эммануэля Макрона, «Политика Сегодня» ознакомилась с планами на будущее и маршрутом «эволюционного ситроена». Партия Шалансона заявила семь пунктов в своей программе:

  1. Борьбу с элитами, которые «опозорили» страну.
  2. Основание «Европы суверенных народов».
  3. Поиск золотой середины в вопросе иммиграции.
  4. Борьбу с «карательной экологией».
  5. Конституционную реформу, которая расширит полномочия органов самоуправления и позволит провести референдум.
  6. Борьбу с «хищным капитализмом» с помощью справедливого и прагматичного налогообложения.
  7. Борьбу за «капитализм с человеческим лицом» и примирение экономики и экологии.

В детали эволюционного процесса партия сторонников не посвящает. В значительной мере ограничивается заявленными целями, но не подробными инструкциями для их достижения.

К слову, у месье Шалансона есть опыт политической борьбы. На выборах в законодательные органы пятого округа Воклюз 2017 года он набрал 253 голоса, 0,63% от общего числа избирателей. Но это было до появления «желтых жилетов» на улицах Парижа.

аыва

Помимо «Гражданской эволюции» на выборы в Европарламент зарегистрировались еще две партии, которые связывают себя с движением «желтые жилеты» — «Патриоты и желтые жилеты» во главе с действующим депутатом ЕП Флорианом Филиппо и «Желтый альянс», возглавляемой певцом Франсисом Лаланном. Последний поет про любовь, разлуку и хризантемы. Аудитория Youtube тепло встречает романтические баллады кандидата.

От партии «Дебютирующая Франция» (Debout la France) за европейский мандат собирается сражаться один из лидеров «желтых жилетов», центрист Бенждамин Коши (Benjamin Cauchy). Как и партия Шалансона, он намерен бороться за экологию против спонсоров президента Макрона.

«Его [Макрона] политическая партия ALDE (фракция «Альянса либералов и демократов за Европу» — прим.ред.) в Европарламенте финансируется лоббистами. Речь идёт о производителях токсичных удобрений Bayer Monsanto. Деятельность этих организаций вызывает много вопросов. У них сомнительная репутация. Во Франции ежегодно проводят митинги против этих компаний. Согласитесь, не лучшие инвесторы для президента», — сообщил «Политике Сегодня» Коши.

По данным французского МВД, на выборы в Европарламент зарегистрировались 33 партии, включая политические силы от «желтых жилетов». В целом за евромандаты поборются около 2600 кандидатов от Франции.

Социологи, впрочем, сомневаются, что лидеров уличных протестов ждет успех. «Дебютирующей Франция» социологи Ipsos прочат 3,5% на выборах, остальным «жилетам» - 2% на всех. Это меньше, чем необходимые 5%, чтобы список депутатов прошел. В января-декабре объединенные «жилеты», по соцопросам, заручались поддержкой 12,5%. 

У Франции 79 мест из 751-го в Европарламенте. Выборы в законодательный и представительный орган Евросоюза пройдут 23-26 мая.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Марк Григорьев
#франция #выборы #европарламент #желтые жилеты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...