Лидеры французского протестного движения «желтые жилеты» намерены конвертировать обретенную на улицах популярность в политические очки на выборах в Европарламент. Представитель радикального крыла протестного движения, претендент на евромандат от партии «Гражданская эволюция» Кристоф Шалансон (Christophe Chalençon) в комментарии «Политике Сегодня» не взялся предсказывать повернется ли Франция к России после победы «желтых жилетов». Активист не уверен, что выборы будут честными.

«Сейчас главное добиться справедливого голосования. — сказал Шалансон .— От этого зависит очень многое. И, естественно, без влияния Запада политика Франции будет выглядеть совершенно иначе. Но путь к этому, увы, неблизкий».

На просьбу порекомендовать основных оппозиционных кандидатов, которые могли бы быть симпатичны «русским французам», месье Шалансон не оставил альтернативы.

«Такой кандидат один. Это я. Моя партия называется «Гражданская эволюция». Можете ознакомиться с нашей программой».

На французском название партии «Гражданская эволюция» звучит для россиян знакомо - Evolution citoyenne. Последовав совету последовательного критика президента Франции Эммануэля Макрона, «Политика Сегодня» ознакомилась с планами на будущее и маршрутом «эволюционного ситроена». Партия Шалансона заявила семь пунктов в своей программе:

Борьбу с элитами, которые «опозорили» страну. Основание «Европы суверенных народов». Поиск золотой середины в вопросе иммиграции. Борьбу с «карательной экологией». Конституционную реформу, которая расширит полномочия органов самоуправления и позволит провести референдум. Борьбу с «хищным капитализмом» с помощью справедливого и прагматичного налогообложения. Борьбу за «капитализм с человеческим лицом» и примирение экономики и экологии.

В детали эволюционного процесса партия сторонников не посвящает. В значительной мере ограничивается заявленными целями, но не подробными инструкциями для их достижения.

К слову, у месье Шалансона есть опыт политической борьбы. На выборах в законодательные органы пятого округа Воклюз 2017 года он набрал 253 голоса, 0,63% от общего числа избирателей. Но это было до появления «желтых жилетов» на улицах Парижа.

Помимо «Гражданской эволюции» на выборы в Европарламент зарегистрировались еще две партии, которые связывают себя с движением «желтые жилеты» — «Патриоты и желтые жилеты» во главе с действующим депутатом ЕП Флорианом Филиппо и «Желтый альянс», возглавляемой певцом Франсисом Лаланном. Последний поет про любовь, разлуку и хризантемы. Аудитория Youtube тепло встречает романтические баллады кандидата.

От партии «Дебютирующая Франция» (Debout la France) за европейский мандат собирается сражаться один из лидеров «желтых жилетов», центрист Бенждамин Коши (Benjamin Cauchy). Как и партия Шалансона, он намерен бороться за экологию против спонсоров президента Макрона.

«Его [Макрона] политическая партия ALDE (фракция «Альянса либералов и демократов за Европу» — прим.ред.) в Европарламенте финансируется лоббистами. Речь идёт о производителях токсичных удобрений Bayer Monsanto. Деятельность этих организаций вызывает много вопросов. У них сомнительная репутация. Во Франции ежегодно проводят митинги против этих компаний. Согласитесь, не лучшие инвесторы для президента», — сообщил «Политике Сегодня» Коши.

По данным французского МВД, на выборы в Европарламент зарегистрировались 33 партии, включая политические силы от «желтых жилетов». В целом за евромандаты поборются около 2600 кандидатов от Франции.

Социологи, впрочем, сомневаются, что лидеров уличных протестов ждет успех. «Дебютирующей Франция» социологи Ipsos прочат 3,5% на выборах, остальным «жилетам» - 2% на всех. Это меньше, чем необходимые 5%, чтобы список депутатов прошел. В января-декабре объединенные «жилеты», по соцопросам, заручались поддержкой 12,5%.

У Франции 79 мест из 751-го в Европарламенте. Выборы в законодательный и представительный орган Евросоюза пройдут 23-26 мая.