Кадыров не будет назначен на пост вице-премьера РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявления о его назначении на пост полпреда СКФО и вице-премьера России. Об этом 24 мая сообщает «Интерфакс».

В своем телеграм-канале политик написал, что это слухи.

«Меня, как говорится, в очередной раз женили. Без меня! Оказывается, иду на повышение, вверх по карьерной лестнице.Одновременно назначают на должности полпреда в СКФО и вице-премьера России», — иронизирует он.

При этом глава Чечни предположил, что те, кто распускают слухи, делают это ради саморекламы. Он отметил, что они каждый день пишут фейки «в стиле Эзопа и дедушки Крылова».

Кадыров добавил, что он — раб Аллаха.

«Выше этих должностей кресел для меня не существует!» — заявил политик.

Ранее сообщалось, что на место готовящегося к отставке полпреда президента в СКФО Александра Матовника будет назначен Кадыров. По слухам, он также должен был стать вице-премьером.