Кадыров не будет назначен на пост вице-премьера РФ
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявления о его назначении на пост полпреда СКФО и вице-премьера России. Об этом 24 мая сообщает «Интерфакс».
В своем телеграм-канале политик написал, что это слухи.
«Меня, как говорится, в очередной раз женили. Без меня! Оказывается, иду на повышение, вверх по карьерной лестнице.Одновременно назначают на должности полпреда в СКФО и вице-премьера России», — иронизирует он.
При этом глава Чечни предположил, что те, кто распускают слухи, делают это ради саморекламы. Он отметил, что они каждый день пишут фейки «в стиле Эзопа и дедушки Крылова».
Кадыров добавил, что он — раб Аллаха.
«Выше этих должностей кресел для меня не существует!» — заявил политик.
Ранее сообщалось, что на место готовящегося к отставке полпреда президента в СКФО Александра Матовника будет назначен Кадыров. По слухам, он также должен был стать вице-премьером.