Россиянина задержали в аэропорту Афин с 800 тысячами долларов

Российский гражданин задержан в транзитной зоне международного афинского аэропорта при пересадке на другой рейс с большой суммой денег, задекларированной в РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката россиянина, который попросил не называть фамилию клиента.

Инцидент произошел в среду, 22 мая, в аэропорту Элефтериоса Венизелоса. Адвокат рассказал, что подзащитный вез 800 тысяч долларов в сумке, они были задекларированы при вылете из Москвы.

При этом греческие правоохранители временно задержали деньги для выяснения их происхождения и принятия решения. Адвокат отметил, что россиянина могут оштрафовать в размере 25% от общей суммы перевозимых денег.

По словам защитника гражданина РФ, таможня сослалась на европейские правила, по которым транзитная зона, фактически, считается территорией ЕС. По закону, когда гражданин въезжает туда из третьей страны с суммой свыше 10 тысяч евро, он обязаны ее задекларировать.