Закон о запрете абортов в Алабаме оспорен в суде

Американский союз гражданских свобод (ACLU) в пятницу, 24 мая, сообщил, что подает в суд на власти штата Алабама в связи с законом о запрете абортов. К иску присоединился крупнейший исполнитель абортов в стране - Американская федерация планирования семьи.

Согласно информации ACLU, это уже пятый за текущий год закон, который фактически накладывает запрет на аборты в том или ином штате страны. Такие же документы уже приняли штаты Джорджия, Кентукки, Огайо и Миссисипи. Кроме того, принятие соответствующего закона ожидается в штате Миссури. По заявлению правозащитников, до вступления документа в силу аборты в Алабаме остаются законными.