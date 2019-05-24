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Закон о запрете абортов в Алабаме оспорен в суде

Закон о запрете абортов в Алабаме оспорен в суде

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18:48   24 Мая 2019
Весь мир

Закон о запрете абортов в Алабаме оспорен в суде

Закон о запрете абортов в Алабаме оспорен в суде

Американский союз гражданских свобод (ACLU) в пятницу, 24 мая, сообщил, что подает в суд на власти штата Алабама в связи с законом о запрете абортов. К иску присоединился крупнейший исполнитель абортов в стране - Американская федерация планирования семьи.

Согласно информации ACLU, это уже пятый за текущий год закон, который фактически накладывает запрет на аборты в том или ином штате страны. Такие же документы уже приняли штаты Джорджия, Кентукки, Огайо и Миссисипи. Кроме того, принятие соответствующего закона ожидается в штате Миссури. По заявлению правозащитников, до вступления документа в силу аборты в Алабаме остаются законными.

«Иском мы добиваемся распоряжения суда, которое обеспечило бы, чтобы этот закон никогда не вступил в силу», — заявил СМИ исполнительный директор ACLU в штате Рэндалл Маршалл.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #алабама #аборты

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