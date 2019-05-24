Молодежь массово покидает Тунис из-за нестабильности в стране

Причиной того, что все больше молодых граждан Туниса уезжают или мечтают любой ценой уехать из страны, является то, что на родине они сталкиваются с многочисленными проблемами – экономическим кризисом, безработицей, социальной несправедливостью, низким уровнем развития отдельных регионов и многими другими.

Мнение социологов, о том, почему молодежь покидает Тунис и массово уезжает в Европу, в пятницу приводит информационное агентство «Политэксперт».

В частности, приводится информация, представленная сотрудниками ОТЕ (Управления тунисцев за рубежом), согласно которой «утечка умов» из Туниса усилилась в период с 2000 по 2011 год, когда порядка 60% молодых людей, уехавших учиться в другие страны, назад не вернулись. При этом, по официальной статистике, в настоящее время за границей живет 1 424 368 граждан Туниса, то есть 12% от общей численности населения страны.

Также издание приводит данные социологов из Исследовательского центра Пью в США, согласно которым, 24% тунисцев из числа опрошенных, заявили, что в течение пяти ближайших лет намерены уехать из страны.

«Действительно, 70% тунисцев уже собрали полезную информацию для своего выезда за границу, 54% из них сократили расходы на эмиграцию, в то время как 52% подали заявку на получение паспорта или визы по этому факту», - сообщает издание.

Ситуацию в Тунисе прокомментировал доктор исторических наук, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов, который полагает, что причиной происходящего является высокий уровень амбициозности местных молодых людей, закончивших университеты, получивших хорошее образование, которые стремятся найти хорошую работу, но не могут этого сделать на родине.