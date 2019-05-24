МО РФ заявило, что выдумки США про химатаки в Идлибе являются прикрытием для террористов

Выдумки Госдепартамента США о химатаках в Сирии - лишь прикрытие для попыток террористов расшатать обстановку в Идлибе и спровоцировать гуманитарную катастрофу. Такое мнение высказал представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Генерал-майор отметил, что никаких химических атак в зоне деэскалации «Идлиб» 19 мая не было в принципе. Военный подчеркнул, что еще 18 мая сирийская армия в одностороннем порядке полностью прекратила огонь.

Ранее американское внешнеполитическое ведомство распространило заявление о том, что армия сирийского правительства якобы могла применить химоружие на северо-западе Сирии утром 19 мая. В качестве аргументов Госдеп сослался на многочисленные источники.