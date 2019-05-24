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 Кадыров не будет назначен на пост вице-премьера РФ

Кадыров не будет назначен на пост вице-премьера РФ

Прокурор требует 17 лет тюрьмы для украинца, обвиняемого в убийстве итальянца в Донбассе

Прокурор требует 17 лет тюрьмы для украинца, обвиняемого в убийстве итальянца в Донбассе

 Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»

Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»
Закон о запрете абортов в Алабаме оспорен в суде

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17:53   24 Мая 2019
Весь мир

МО РФ заявило, что выдумки США про химатаки в Идлибе являются прикрытием для террористов

МО РФ заявило, что выдумки США про химатаки в Идлибе являются прикрытием для террористов

Выдумки Госдепартамента США о химатаках в Сирии - лишь прикрытие для попыток террористов расшатать обстановку в Идлибе и спровоцировать гуманитарную катастрофу. Такое мнение высказал представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Генерал-майор отметил, что никаких химических атак в зоне деэскалации «Идлиб» 19 мая не было в принципе. Военный подчеркнул, что еще 18 мая сирийская армия в одностороннем порядке полностью прекратила огонь.

Ранее американское внешнеполитическое ведомство распространило заявление о том, что армия сирийского правительства якобы могла применить химоружие на северо-западе Сирии утром 19 мая. В качестве аргументов Госдеп сослался на многочисленные источники.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #сирия #минобороны

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