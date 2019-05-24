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18:06   24 Мая 2019
Весь мир

Подводную лодку нового поколения начали строить в США

Подводную лодку нового поколения начали строить в США

Стратегическую подводную лодку класса Columbia начали строить в США. Об этом 24 мая сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-портал Naval Today.

Новую американскую подлодку строят в городе Ньюпорт-Ньюс (штат Верджиния). За выполнение нелегкой задачи взялась компания Huntington Ingalls Industries, которая производит атомные авианосцы и субмарины. Корпус подлодки создадут из стальных листов, нарезанных на плазменных установках. 

По словам вице-президента компании, первая подводная лодка с баллистическими ракетами была построена полвека назад. 

«Сегодня мы отмечаем итог десятилетней совместной работы с Electric Boat (основной подрядчик по программе) по проектированию нового класса подводных лодок и официальный переход от проектирования и материального снабжения к строительству», — заявил он. 

Предполагается, что новые атомные субмарины заменят подводные ракетоносцы класса Ohio, которые составляют основу американских стратегических наступательных ядерных сил.

Как сообщает издание, первую подлодку введут в эксплуатацию не позднее 2030 года. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #весь мир #подлодка

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