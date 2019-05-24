Подводную лодку нового поколения начали строить в США

Стратегическую подводную лодку класса Columbia начали строить в США. Об этом 24 мая сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-портал Naval Today.

Новую американскую подлодку строят в городе Ньюпорт-Ньюс (штат Верджиния). За выполнение нелегкой задачи взялась компания Huntington Ingalls Industries, которая производит атомные авианосцы и субмарины. Корпус подлодки создадут из стальных листов, нарезанных на плазменных установках.

По словам вице-президента компании, первая подводная лодка с баллистическими ракетами была построена полвека назад.

«Сегодня мы отмечаем итог десятилетней совместной работы с Electric Boat (основной подрядчик по программе) по проектированию нового класса подводных лодок и официальный переход от проектирования и материального снабжения к строительству», — заявил он.

Предполагается, что новые атомные субмарины заменят подводные ракетоносцы класса Ohio, которые составляют основу американских стратегических наступательных ядерных сил.

Как сообщает издание, первую подлодку введут в эксплуатацию не позднее 2030 года.