Двухмодульный бронеавтомобиль для спецназа создан в России

Новый двухмодульный бронеавтомобиль для спецназа «Горец-ССН» показали на дне передовых технологий правоохранительных органов РФ, который состоялся в Балашихе в пятницу, 24 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Транспортное средство оборудовано двумя отсеками, один из которых создан для перевозки личного состава. Другой находится между кабиной и отсеком для личного состава и предназначен для перевозки личного имущества силовиков.

Бронеавтомобиль получил противоминную защиту, а его броня способна выдержать попадания из крупнокалиберного пулемета «Корд», отметил первый замгендиректора ОКБ «Техника» Александр Елисеев. Машина оборудована двумя турелями для установки пулеметов, есть возможность установить в них гранатомет АГС, отметил он.

«Горец-ССН» разработан на базе автомобиля «Мустанг»Камаз 53501. Завершена сборка опытного образца, который и показали на дне передовых технологий правоохранительных органов.

Елисеев указало, что бронемашина скоро начнет проходить испытания.