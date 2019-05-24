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Прокурор требует 17 лет тюрьмы для украинца, обвиняемого в убийстве итальянца в Донбассе

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17:53   24 Мая 2019
Россия

Двухмодульный бронеавтомобиль для спецназа создан в России

Двухмодульный бронеавтомобиль для спецназа создан в России

Новый двухмодульный бронеавтомобиль для спецназа «Горец-ССН» показали на дне передовых технологий правоохранительных органов РФ, который состоялся в Балашихе в пятницу, 24 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Транспортное средство оборудовано двумя отсеками, один из которых создан для перевозки личного состава. Другой находится между кабиной и отсеком для личного состава и предназначен для перевозки личного имущества силовиков.

Бронеавтомобиль получил противоминную защиту, а его броня способна выдержать попадания из крупнокалиберного пулемета «Корд», отметил первый замгендиректора ОКБ «Техника» Александр Елисеев. Машина оборудована двумя турелями для установки пулеметов, есть возможность установить в них гранатомет АГС, отметил он.

«Горец-ССН» разработан на базе автомобиля «Мустанг»Камаз 53501. Завершена сборка опытного образца, который и показали на дне передовых технологий правоохранительных органов.

Елисеев указало, что бронемашина скоро начнет проходить испытания.

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Автор: Арсений Аскольский
#спецназ #бронемашина #горец-ссн

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