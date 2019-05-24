Прокурор требует 17 лет тюрьмы для украинца, обвиняемого в убийстве итальянца в Донбассе

Прокурор по делу украинца Виталия Маркива, которого обвиняют в убийстве итальянского журналиста и его российского переводчика в ходе боевых действий в Донбассе, потребовал приговорить его к 17 годам тюрьмы. Позиция обвинения прозвучала на очередном заседании, прошедшем в пятницу в итальянской Павии. Приговор должен позвучать 12 июля. Маркива арестовали в июне 2017 года в Италии по подозрению в причастности к убийству фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика из России Андрея Миронова неподалеку от Славянска, который расположен в Донецкой области.

Следствие утверждает, что обстрел автомобиля, в салоне которого находились погибшие, был произведен преднамеренно. Машину сначала расстреляли из автоматического оружия, а затем накрыли минометным огнем.