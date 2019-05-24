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17:35   24 Мая 2019
Россия

РФ готова работать с любым политиком, который заменит Мэй

РФ готова работать с любым политиком, который заменит Мэй

Россия готова работать с любым политиком, который придет на смену премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Об этом 24 мая сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в Лондоне Александра Яковенко. 

«Хотел бы сразу оговориться, что анонсированный уход премьер-министра и подбор ее преемника — внутреннее дело Великобритании», — заявил он. 

Яковенко, комментируя решение Мэй уйти в отставку, заявил, что Россия готова работать как с нынешним премьер-министром до конца ее ухода, так и с любым политиком, который займет место главы правительства после выборов. 

При этом политик отметил, что Мэй внесла «существенный личный вклад» для ухудшения отношений РФ и Британии. 

Ранее сообщалось, что экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прокомментировал заявление Мэй об уходе в отставку, назвав его «очень достойным». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #великобритания #политика #мэй #яковенко

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