Клиенты Сбербанка уже к концу июня снимут деньги в банкоматах без карт

Глава крупнейшего российского банка Герман Греф в пятницу, 24 мая, в ходе пресс-конференции по итогам годового общего собрания акционеров сообщил, что Сбербанк до конца июня запустит сервис по снятию денег в банкоматах без карт для всех клиентов.

Сбербанк уже запустил в пилотном режиме сервис, который позволяет переводить деньги гражданам, у которых нет карты или счета в банке и которые смогут забрать наличные через банкомат или в отделении банка. Греф подчеркнул, что до конца июня сервис заработает для всех.

По информации колл-центра Сбербанка, минимальная сумма перевода —100 рублей, общая в сутки без подтверждения в контактном центре — до десяти тысяч рублей, с подтверждением — до миллиона рублей.