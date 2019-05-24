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Клиенты Сбербанка уже к концу июня снимут деньги в банкоматах без карт
Прокурор требует 17 лет тюрьмы для украинца, обвиняемого в убийстве итальянца в Донбассе

Прокурор требует 17 лет тюрьмы для украинца, обвиняемого в убийстве итальянца в Донбассе

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17:29   24 Мая 2019
Россия

Клиенты Сбербанка уже к концу июня снимут деньги в банкоматах без карт

Клиенты Сбербанка уже к концу июня снимут деньги в банкоматах без карт

Глава крупнейшего российского банка Герман Греф в пятницу, 24 мая, в ходе пресс-конференции по итогам годового общего собрания акционеров сообщил, что Сбербанк до конца июня запустит сервис по снятию денег в банкоматах без карт для всех клиентов.

Сбербанк уже запустил в пилотном режиме сервис, который позволяет переводить деньги гражданам, у которых нет карты или счета в банке и которые смогут забрать наличные через банкомат или в отделении банка. Греф подчеркнул, что до конца июня сервис заработает для всех. 

По информации колл-центра Сбербанка, минимальная сумма перевода —100 рублей, общая в сутки без подтверждения в контактном центре  — до десяти тысяч рублей, с подтверждением — до миллиона рублей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сбербанк #карты #греф #банкомат

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