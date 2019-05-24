Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
РФ готова работать с любым политиком, который заменит Мэй

РФ готова работать с любым политиком, который заменит Мэй

Клиенты Сбербанка уже к концу июня снимут деньги в банкоматах без карт

Клиенты Сбербанка уже к концу июня снимут деньги в банкоматах без карт
Прокурор требует 17 лет тюрьмы для украинца, обвиняемого в убийстве итальянца в Донбассе

Прокурор требует 17 лет тюрьмы для украинца, обвиняемого в убийстве итальянца в Донбассе

 Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»

Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»
Террористы в Сирии, пытаясь вернуть территории в Хаме, убили десятки мирных жителей

Террористы в Сирии, пытаясь вернуть территории в Хаме, убили десятки мирных жителей

 Адвокат Ассанжа заявил, что улики из посольства Эквадора недействительны

Адвокат Ассанжа заявил, что улики из посольства Эквадора недействительны
РФ готова работать с любым политиком, который заменит Мэй

РФ готова работать с любым политиком, который заменит Мэй

Клиенты Сбербанка уже к концу июня снимут деньги в банкоматах без карт

Клиенты Сбербанка уже к концу июня снимут деньги в банкоматах без карт
Прокурор требует 17 лет тюрьмы для украинца, обвиняемого в убийстве итальянца в Донбассе

Прокурор требует 17 лет тюрьмы для украинца, обвиняемого в убийстве итальянца в Донбассе

 Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»

Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»
Террористы в Сирии, пытаясь вернуть территории в Хаме, убили десятки мирных жителей

Террористы в Сирии, пытаясь вернуть территории в Хаме, убили десятки мирных жителей

 Адвокат Ассанжа заявил, что улики из посольства Эквадора недействительны

Адвокат Ассанжа заявил, что улики из посольства Эквадора недействительны
17:15   24 Мая 2019
Весь мир

Адвокат Ассанжа заявил, что улики из посольства Эквадора недействительны

Адвокат Ассанжа заявил, что улики из посольства Эквадора недействительны

Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Карлос Поведа рассказал, что если новые обвинения против журналиста со стороны американских властей основаны на уликах, которые обнаружили среди его имущества, то они недействительны, так как обыск в комнате в посольстве Эквадора, проживал Ассанж, незаконен.

«Эти улики, на которых могут основываться обвинения США, заведомо недействительны и не могут быть использованы в суде», — отметил он.

Он также отметил, что защита Ассанжа продолжит бороться до тех пор, пока суд не объявит улики недействительными.

По словам Поведы, главным образом защиту беспокоит то, что улики могли подложить в комнату основателя WikiLeaks спустя более четырех недель с его ареста. Потому были запрошены записи с камер видеонаблюдения, однако власти Эквадора отказали.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#весь мир #ассанж #улики

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...