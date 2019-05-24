Адвокат Ассанжа заявил, что улики из посольства Эквадора недействительны

Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Карлос Поведа рассказал, что если новые обвинения против журналиста со стороны американских властей основаны на уликах, которые обнаружили среди его имущества, то они недействительны, так как обыск в комнате в посольстве Эквадора, проживал Ассанж, незаконен.

«Эти улики, на которых могут основываться обвинения США, заведомо недействительны и не могут быть использованы в суде», — отметил он.

Он также отметил, что защита Ассанжа продолжит бороться до тех пор, пока суд не объявит улики недействительными.

По словам Поведы, главным образом защиту беспокоит то, что улики могли подложить в комнату основателя WikiLeaks спустя более четырех недель с его ареста. Потому были запрошены записи с камер видеонаблюдения, однако власти Эквадора отказали.