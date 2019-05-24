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 Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»

Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»
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17:15   24 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»

Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»

Делегаты партии экс-президента Украины «Блок Петра Порошенко «Солидарность» изменили название организации на «Европейская солидарность». Об этом 24 мая сообщает RT со ссылкой на пресс-службу политической силы. 

«Съезд партии принял решение об изменении наименования на «Европейская Солидарность», — написано в Twitter политического союза. 

По мнению Порошенко, новое название поможет победить на парламентских выборах на Украине. 

«Ключ к объединению и победе — это обновлённая партия с обновлённым руководством», — считает он.

Как сообщает агентство, следующий съезд партии запланирован на 31 мая. 

Ранее стало известно, что Порошенко планирует участвовать на внеочередных выборах в Верховную Раду и победить.

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Автор: Софья Белоцерковская
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