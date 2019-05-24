Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»

Делегаты партии экс-президента Украины «Блок Петра Порошенко «Солидарность» изменили название организации на «Европейская солидарность». Об этом 24 мая сообщает RT со ссылкой на пресс-службу политической силы.

З’їзд партії ухвалив рішення про зміну найменування – партія “Європейська Солідарність”https://t.co/gGSihvwCdC pic.twitter.com/yA4zba8FKB — Блок Петра Порошенка Солідарність (@BPPSolidarnist) May 24, 2019

«Съезд партии принял решение об изменении наименования на «Европейская Солидарность», — написано в Twitter политического союза.

По мнению Порошенко, новое название поможет победить на парламентских выборах на Украине.

«Ключ к объединению и победе — это обновлённая партия с обновлённым руководством», — считает он.

Как сообщает агентство, следующий съезд партии запланирован на 31 мая.

Ранее стало известно, что Порошенко планирует участвовать на внеочередных выборах в Верховную Раду и победить.