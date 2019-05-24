Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спущен на воду в Астрахани

Первый в истории российского судостроения пятизвездочный круизный лайнер спущен на воду на судоверфи завода «Лотос» в Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в пятницу, 24 мая.

Первый за постсоветское время лайнер для круизов по Каспийскому и Черному морям строит завод «Лотос» (входит в ОСК). Судно планируется сдать в 2020 году.

«На лайнере продолжат работы по обстройке судна, насыщению трубопроводами, электромонтажные работы, остекление. В последующем предстоит проведение испытаний», — отмечает пресс-служба.

«Петр Великий» имеет четыре палубы. Лайнер оснастят просторными каютами с панорамными окнами в пол и балконами. Также предусмотрены каюты для людей с инвалидностью. Туристов ожидают зона SPA с массажными кабинетами и камином, бассейн и поле для гольфа.

Лайнер способен вместить 300 туристов и 76 человек обслуживающего персонала.