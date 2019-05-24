Террористы в Сирии, пытаясь вернуть территории в Хаме, убили десятки мирных жителей

Боевики в Сирии не оставляют попыток отбить обратно оставленные ими несколько недель назад районы в демилитаризованной зоне Идлиб.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, главари исламистских вооруженных группировок стягивают дополнительные силы в населенные пункты Мурек и Хан-Шейхун в непосредственной близости от северной части провинции Хама. Также отмечается, что, помимо непрекращающихся минометных обстрелов позиций правительственных сил, террористы все чаще предпринимают попытки атаковать сирийскую армию при помощи боевых беспилотников кустарного производства, а также РСЗО и полевой артиллерии. Накануне 23 мая в результате атак боевиков на город Хама и аэропорт в его окрестностях погибли четыре человека.

Ранее – на минувшей неделе – террористы подвергли обстрелам города Скальбия и Мхарде, а также спальный район Найраб в городе Алеппо, в результате чего были убиты десятки местных жителей по большей части женщин и детей. В Алеппо выпущенная террористами ракета разорвалась на рынке, в результате взрыва 15 человек погибли на месте, убитые осколками, еще около 20 человек получили ранения. Не ограничиваясь обстрелами, террористы минируют все, что только можно, а подрываются на оставленных ими минах и растяжка в основном дети.

В настоящее время, как отмечается, боевики пытаются захватить город Кафр-Набуда, который вместе с Калаат Аль-Мадиком перешел под контроль правительственных войск в первой половине мая, в ходе успешного наступления сирийской армии на северо-западе провинции Хама. Джихадисты захватили в Кафр-Набуде несколько кварталов, однако правительственные войска сдерживают их натиск, используя против террористов ракеты и артиллерию.

Ситуацию в регионе в беседе с ФАН прокомментировал доктор военных наук Анатолий Матвийчук, который задался вопросом – откуда у боевиков, сдавших данные районы несколько недель назад, взялись силы и ресурсы для таких настойчивых контратак.

По мнению эксперта, за прошедшее время была проведена перегруппировка сил террористов, в том числе из группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам» (деятельность, которой запрещена в России), а также боевикам, по всей видимости, были переданы деньги и новые вооружения.

«Тут, безусловно, поработали спецслужбы стран Запада, в частности — американские. Именно за счет этих ресурсов боевики и пытаются сейчас вести контрнаступление в Идлибской зоне деэскалации», - заявил Матвийчук.

При этом эксперт высказал мнение, что с этого момента начинается новый этап масштабной военной агрессии радикалов и их зарубежных покровителей против сирийских властей и народа.