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 Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»

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16:53   24 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Депутаты обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в Конституционном суде

Депутаты обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в Конституционном суде

Группа депутатов Верховной рады подала в Конституционный суд иск против указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведения внеочередных выборов в стране 21 июня. Об этом заявил депутат фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук.

По его словам, 62 народных депутата подали иск об обжаловании указа Зеленского о роспуске Рады в пятницу, 24 мая. Тетерук подчеркнул, что парламентарии считают решение президента неконституционным.

«Указ будет признан неконституционным, так как для этого есть, сто процентов, основания, есть нормы Конституции, которые были цинично нарушены Зеленским», — уверен нардеп.

Он рассказал, что кроме депутатов от «Народного фронта», иск подписали члены «Блока Петра Порошенко», а также Радикальной партии Олега Ляшко. Тетерук заявил также, что будет пристально следить за ходом рассмотрения дела.

Депутаты обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в Конституционном суде

Несколько исков против указа Зеленского о досрочных выборах уже поступило и в Верховный суд Украины. При этом глава украинской ЦИК Татьяна Слипачук накануне подчеркнула, что не видит возможности остановить запущенный избирательный процесс.

Зеленский объявил о роспуске Рады еще 20 мая в инаугурационной речи. На следующий день глава государства издал соответствующий указ.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #роспуск #рада #зеленский

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