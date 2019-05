Жертвами пожара в торговом центре в Индии стали 15 человек

Пятнадцать человек погибли в индийском городе Сурат в штате Гуджарат в результате пожара в торговом центре

О трагедии в пятницу сообщает газета India Today, ссылаясь на данные полиции. При этом отмечается, что есть пострадавшие, точное число которых к настоящему моменту неизвестно.

Также сообщается, что пожар возник на втором этаже комплекса Taxshila, в котором третий и четвертый этажи занимает учебный центр. Люди, спасаясь от огня и дыма. Выпрыгивали из окон.

#SuratFire : Surat Police Commissioner Satish Sharma has confirmed that at least 15 people are dead and the death toll is expected to rise. Fire at Takshshila complex in Sarthana; Actions will be taken against responsible: Police Commissioner. @ahmedabadmirror @CP_SuratCity pic.twitter.com/svreWsCn4Q

В настоящее время несколько пожарных расчетов ведут борьбу с огнем. Очевидцы выкладывают в социальных сетях видеозаписи пожара.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к семьям погибших при пожаре со словами сочувствия и поддержки.

Extremely anguished by the fire tragedy in Surat. My thoughts are with bereaved families. May the injured recover quickly. Have asked the Gujarat Government and local authorities to provide all possible assistance to those affected.