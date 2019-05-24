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Террористы в Сирии, пытаясь вернуть территории в Хаме, убили десятки мирных жителей

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16:58   24 Мая 2019
Россия

Бывшего заместителя Рогозина назначили главным конструктором «Союз-5»

Бывшего заместителя Рогозина назначили главным конструктором «Союз-5»

Генерального директора РКК «Энергия» (входит в Роскосмос) Николая Севастьянова назначили главным конструктором по космическому ракетному комплексу среднего класса нового поколения «Союз-5». В июне-сентябре 2018 года Севастьянов исполнял обязанности первого заместителя гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина​​​.

В пятницу, 24 мая, главу ракетно-космической корпорации»Энергия» Николая Севастьянова приказом Дмитрия Рогозина​​​ назначили главным конструктором КРК «Союз-5». Ранее пост занимал Игорь Радугин, который осенью 2018 года ушел в компанию S7 Space.

РКК «Энергия» сформировала совет главных конструкторов по ракетному комплексу «Союз-5». Представители Роскосмоса сообщали в апреле, что первый пуск с космодрома Байконур состоится во второй половине 2022 года.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #роскосмос #энергия #союз-5

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