Бывшего заместителя Рогозина назначили главным конструктором «Союз-5»

Генерального директора РКК «Энергия» (входит в Роскосмос) Николая Севастьянова назначили главным конструктором по космическому ракетному комплексу среднего класса нового поколения «Союз-5». В июне-сентябре 2018 года Севастьянов исполнял обязанности первого заместителя гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина​​​.

В пятницу, 24 мая, главу ракетно-космической корпорации»Энергия» Николая Севастьянова приказом Дмитрия Рогозина​​​ назначили главным конструктором КРК «Союз-5». Ранее пост занимал Игорь Радугин, который осенью 2018 года ушел в компанию S7 Space.

РКК «Энергия» сформировала совет главных конструкторов по ракетному комплексу «Союз-5». Представители Роскосмоса сообщали в апреле, что первый пуск с космодрома Байконур состоится во второй половине 2022 года.