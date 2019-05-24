Бывшего заместителя Рогозина назначили главным конструктором «Союз-5»
Генерального директора РКК «Энергия» (входит в Роскосмос) Николая Севастьянова назначили главным конструктором по космическому ракетному комплексу среднего класса нового поколения «Союз-5». В июне-сентябре 2018 года Севастьянов исполнял обязанности первого заместителя гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
В пятницу, 24 мая, главу ракетно-космической корпорации»Энергия» Николая Севастьянова приказом Дмитрия Рогозина назначили главным конструктором КРК «Союз-5». Ранее пост занимал Игорь Радугин, который осенью 2018 года ушел в компанию S7 Space.
РКК «Энергия» сформировала совет главных конструкторов по ракетному комплексу «Союз-5». Представители Роскосмоса сообщали в апреле, что первый пуск с космодрома Байконур состоится во второй половине 2022 года.
На космодроме Байконур завершился начальный этап подготовки к запуску пилотируемого корабля #СоюзМС13. После проверки в модернизированной вакуумной камере корабль был перевезён и установлен в испытательный стенд, где были проведены завершающие испытания его систем pic.twitter.com/4NN0hndTMq— РОСКОСМОС (@roscosmos) 24 мая 2019 г.