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Прокурор требует 17 лет тюрьмы для украинца, обвиняемого в убийстве итальянца в Донбассе

Прокурор требует 17 лет тюрьмы для украинца, обвиняемого в убийстве итальянца в Донбассе

 Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»

Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»
Террористы в Сирии, пытаясь вернуть территории в Хаме, убили десятки мирных жителей

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16:45   24 Мая 2019
Россия

Беглов продлил закон Петербурга о денежной помощи в тяжелой жизненной ситуации

Беглов продлил закон Петербурга о денежной помощи в тяжелой жизненной ситуации

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о продлении главы социального кодекса «Материальная помощь в трудной жизненной ситуации», сообщают в пятницу, 24 мая, «Невские новости».

В результате действие закона решено продлить до 31 декабря 2022 года. Эта мера позволит получить адресную помощь большему количеству малообеспеченных семей или проживающих в одиночестве петербуржцев, которые попали в сложную жизненную ситуацию.

Перечень расходов, на которые можно получить материальную помощь, установлен петербургским правительством в постановлении № 298 «О мерах по реализации главы 33–5 «Материальная помощь в трудной жизненной ситуации» закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга».

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Автор: Алла Ларионова
#закон #беглов #материальная помощь

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