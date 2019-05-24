Беглов продлил закон Петербурга о денежной помощи в тяжелой жизненной ситуации

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о продлении главы социального кодекса «Материальная помощь в трудной жизненной ситуации», сообщают в пятницу, 24 мая, «Невские новости».

В результате действие закона решено продлить до 31 декабря 2022 года. Эта мера позволит получить адресную помощь большему количеству малообеспеченных семей или проживающих в одиночестве петербуржцев, которые попали в сложную жизненную ситуацию.

Перечень расходов, на которые можно получить материальную помощь, установлен петербургским правительством в постановлении № 298 «О мерах по реализации главы 33–5 «Материальная помощь в трудной жизненной ситуации» закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга».