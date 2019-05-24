Петербургское кафе с бесплатной едой для пенсионеров «Добродомик» не закроют
Представители администрации Василеостровского района Петербурга в пятницу, 24 мая, сообщили, что сотрудники территориального отдела потребительского рынка проверяли семь объектов, куда вошли магазины, кафе и баня, после обращения местных жителей, оставленных на портале «Наш Санкт-Петербург».
Выявили следующие нарушения — граффити и незаконное размещение рекламы на фасаде, отсутствие урн и мусор на прилегающей территории. Однако все объекты работают в обычном режиме, а руководителям предложили устранить выявленные нарушения.
В социальных сетях распространили информацию, что кафе «Добродомик», где бесплатно кормят пенсионеров, закрывается после проверки. При этом специалисты районной администрации проверяли территорию с целью выявить незаконную торговлю, свалки, а не закрыть кафе.
«Администрацию района не наделяли полномочиями по открытию или закрытию объектов потребительского рынка», — резюмировали территориальные власти.
В Василеостровском районе проверяют объекты потребительского рынка / / 23 мая сотрудниками отдела потребительского рынка администрации Василеостровского района проведены рейды по обращениям жителей на портал «Наш Санкт-Петербург» и по проверке информ.. https://t.co/G4oaRzHemo— Васильевский Остров (@V_Ostrov) 24 мая 2019 г.