Петербургское кафе с бесплатной едой для пенсионеров «Добродомик» не закроют

Представители администрации Василеостровского района Петербурга в пятницу, 24 мая, сообщили, что сотрудники территориального отдела потребительского рынка проверяли семь объектов, куда вошли магазины, кафе и баня, после обращения местных жителей, оставленных на портале «Наш Санкт-Петербург».

Выявили следующие нарушения — граффити и незаконное размещение рекламы на фасаде, отсутствие урн и мусор на прилегающей территории. Однако все объекты работают в обычном режиме, а руководителям предложили устранить выявленные нарушения.

В социальных сетях распространили информацию, что кафе «Добродомик», где бесплатно кормят пенсионеров, закрывается после проверки. При этом специалисты районной администрации проверяли территорию с целью выявить незаконную торговлю, свалки, а не закрыть кафе.

«Администрацию района не наделяли полномочиями по открытию или закрытию объектов потребительского рынка», — резюмировали территориальные власти.