Путин утвердил состав комиссии по вопросам космодрома Восточный

Президент РФ Владимир Путин утвердил состав комиссии по вопросам строительства космодрома Восточный. Об этом 24 мая сообщает ТАСС со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

«Утвердить прилагаемый состав комиссии по вопросам строительства космодрома Восточный», — сказано в документе.

Так, в распоряжении говорится, что в состав комиссии включены: гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, вице-премьер Виталий Мутко, помощник президента Андрей Белоусов, замминстра обороны Тимур Иванов, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и другие.

Сообщается, что распоряжение действует со дня подписания. Комиссия составляет 19 человек.

Ранее Рогозин заявлял, что строительство второй очереди космодрома Восточный и стартового комплекса для ракет «Ангара» начнется в июне этого года.