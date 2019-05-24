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16:37   24 Мая 2019
Весь мир

Британская журналист прочит на выборах в Европарламент победу «Партии Брекзита»

Британская журналист прочит на выборах в Европарламент победу «Партии Брекзита»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинет пост 7 июня. Отставка происходит на фоне нежелания британского кабмина поддерживать новый вариант Brexit. Правительство покинули уже 36 министров.

Мэй обещала Brexit в марте. Однако вместо этого жителям страны пришлось вновь избирать представителей в Европаралмент. Британская журналист Джоанна Росс для «360» рассказала об очередном витке кризиса в Великобритании.

По ее словам, выборы в парламент рассматриваются британцами как второй референдум про выходу из Евросоюза. Первый состоялся в 2016 году, напомнила журналист. Тогда сторонников Brexit оказалось больше, правда, всего на два процента. 

«Голосовать на выборах в ЕП можно не только за традиционных консерваторов и лейбористов, но и за «Партию Brexit» во главе с Найджелом Фараджем. Она, судя по опросам, популярнее всех — социологи отдают ей 20%», — отмечает Росс.

Британская журналист прочит на выборах в Европарламент победу «Партии Брекзита»

Таким образом, на Евровыборах политическая сила может получить 26 из возможных 73 мандатов. При этом, отмечает колумнист, шанса победить на выборах в Палату общин у «Партии Brexit» практически нет, поскольку новичкам в нижнюю палату парламента пробиться сложно.

Таким образом, британцы не просто голосуют за своего представителя в Евросоюзе, но и делают это одними из первых, резюмирует Росс.

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Автор: Арсений Аскольский
#великобритания #brexit #европарламент

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