Беглов обсудил с членами муниципальных советов развитие Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с депутатами муниципальных советов городских муниципальных образований, сообщили «Невские новости» 24 апреля. Событие состоялось в Думском зале Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ в Таврическом дворце.

Среди участников также присутствовали депутаты Законодательного собрания Петербурга и главы муниципальных образований.

Они обсудили общую работу в повышении качества жизни в Северной столице. Беглов отметил, что для достижения цели необходимо объединить усилия исполнительной и законодательной властей, петербуржцев, общественных организаций, бизнес сообществ и органов местного самоуправления. Реализация кадрового, экономического, научного и культурного потенциала города также должна стать совместной.

Петербургский глава поздравил присутствующих с предстоящим Днем города, который отмечается 27 мая.

Кроме этого, градоначальник напомнил о принципах развития Санкт-Петербурга, которые разработало правительство. Их всего четыре: «Комфортный город», «Открытый город», «Социальный город» и «Умный город». Созданием проектов занимались разные органы власти, их необходимо выполнить в ближайшие три года.