Как в России отмечают День Африки

Торжественное мероприятие в Доме приемов МИД РФ состоялось в честь Дня Африки 23 мая. Об этом 24 мая сообщают «Народные новости».

Как сообщает издание, мероприятие было организовано от имени главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. На приеме присутствовали члены Федерального собрания, представители министерств и главы дипмиссий ряда арифканских стран.

Замминистра иностранных дел Михаил Богданов отметил, что Россия намерена улучшать дружественные и партнерские связи со странами Африки. Он напомнил, что в Сочи в этом году пройдет первый саммит РФ — Африка, который станет «отправной точкой» для нового витка в отношениях РФ и Африки.

Посол Камеруна в России Махамат Паба Сале надеется, что после предстоящего саммита российский бизнес еще больше расширит свое присутствие на африканском континенте.

«Мы рассчитываем на это, потому что благодаря этому событию российские предприятия, которые уже работают на нашем континенте, будут еще больше углублять свое присутствие. ", — надеется Сале.

Дипломат поблагодарил российских партнеров за возможность для африканских студентов обучаться в РФ на благоприятных условиях.

Напомним, День Африки отмечается по всему миру 25 мая.

Ранее сообщалось, что президент Путин пригласил президента Конго в Сочи на саммит РФ — Африка.