Жириновский призвал не наказывать выпускников за «БДСМ-флешмоб»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заступился за учащихся 11 класса 74-й школы Владивостока, устроивших себе креативный выпускной с переодеваниями.

По мнению политика, ребята просто хотели повеселиться и потанцевать в необычных нарядах и наказывать их совершенно не за что. Об этом он написал в пятницу в своем Telegram-канале.

«Не лезьте в душу к молодежи, не будьте ханжами! Вы только настроите против себя миллионы юношей и девушек, которые не хотят повторять жизнь своих отцов и матерей и тем более бабушек и дедушек», - призвал Жириновский.

Также он добавил, что юношеский протест это естественное состояние, и попытка угнетения подростков может обернуться тем, что их творческие натуры будут подавлены, а желание развиваться – убито.

По мнению политика, с молодыми людьми необходимо разговаривать, чтобы и они понимали, почему их поступок мог напугать их родителей, а также почему за них волнуются учителя и бабушки с дедушками.

В заключение Жириновский отметил, что многие из выпускников собираются приехать в Москву и поступать в столичные вузы, и пригласил из встретиться в Институте мировых цивилизаций, чтобы обсудить произошедшее.

Напомним: ранее полиция Владивостока инициировала проверку в 74-й школе города в связи с появившимися в интернете фото и видео флешмоба, строенного учениками 11-го класса накануне последнего звонка. Внимание правоохранителей привлекла девушка, нарядившаяся в форму сотрудника полиции. Кроме того, в акции участвовали ребята, в провокационных костюмах «зайчиков» с оголенными торсами и заклеенными сосками.