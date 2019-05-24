Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
РФ готова работать с любым политиком, который заменит Мэй

РФ готова работать с любым политиком, который заменит Мэй

Клиенты Сбербанка уже к концу июня снимут деньги в банкоматах без карт

Клиенты Сбербанка уже к концу июня снимут деньги в банкоматах без карт
Прокурор требует 17 лет тюрьмы для украинца, обвиняемого в убийстве итальянца в Донбассе

Прокурор требует 17 лет тюрьмы для украинца, обвиняемого в убийстве итальянца в Донбассе

 Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»

Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»
Террористы в Сирии, пытаясь вернуть территории в Хаме, убили десятки мирных жителей

Террористы в Сирии, пытаясь вернуть территории в Хаме, убили десятки мирных жителей

 Адвокат Ассанжа заявил, что улики из посольства Эквадора недействительны

Адвокат Ассанжа заявил, что улики из посольства Эквадора недействительны
РФ готова работать с любым политиком, который заменит Мэй

РФ готова работать с любым политиком, который заменит Мэй

Клиенты Сбербанка уже к концу июня снимут деньги в банкоматах без карт

Клиенты Сбербанка уже к концу июня снимут деньги в банкоматах без карт
Прокурор требует 17 лет тюрьмы для украинца, обвиняемого в убийстве итальянца в Донбассе

Прокурор требует 17 лет тюрьмы для украинца, обвиняемого в убийстве итальянца в Донбассе

 Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»

Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»
Террористы в Сирии, пытаясь вернуть территории в Хаме, убили десятки мирных жителей

Террористы в Сирии, пытаясь вернуть территории в Хаме, убили десятки мирных жителей

 Адвокат Ассанжа заявил, что улики из посольства Эквадора недействительны

Адвокат Ассанжа заявил, что улики из посольства Эквадора недействительны
16:27   24 Мая 2019
Россия

НТВ расскажет всю правду о спонсорах «Наврального»

НТВ расскажет всю правду о спонсорах «Наврального»

Телеканал НТВ в рамках программы «ЧП. Расследование» покажет документальный фильм о многомилионных доходах и роскошном отдыхе главы «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального «Гражданин Навральный 2: переход наличности».

Авторы расследования ставят перед собой задачу рассказать зрителю, кто перечисляет миллионы рублей на электронный кошелек фонда Навального перед его очередным «расследованием». Ранее сообщалось, что активист получал криптовалюту на два биткоин-счета перед каждым расследованием. 

Вскоре Агентство федеральных расследований (FLB) раскрыло тайную схему финансирования деятельности Навального, которому, как выяснилось, западные фонды перечислили 1,4 миллиона долларов в криптовалюте.

В ходе расследования журналисты не обошли вниманием и тот факт, что дочь Навального поступила на «бюджет» в Стэнфордский университет, не имея права на льготы в Соединенных Штатах. Об этом школьница рассказала подписчикам своего канала на You-Tube.

Фильм под названием «Гражданин Навральный 2: переход наличности» телеканал НТВ покажет 25 мая в 00.00.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#расследование #навальный #нтв

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...