Телеканал НТВ в рамках программы «ЧП. Расследование» покажет документальный фильм о многомилионных доходах и роскошном отдыхе главы «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального «Гражданин Навральный 2: переход наличности».

Авторы расследования ставят перед собой задачу рассказать зрителю, кто перечисляет миллионы рублей на электронный кошелек фонда Навального перед его очередным «расследованием». Ранее сообщалось, что активист получал криптовалюту на два биткоин-счета перед каждым расследованием.

Вскоре Агентство федеральных расследований (FLB) раскрыло тайную схему финансирования деятельности Навального, которому, как выяснилось, западные фонды перечислили 1,4 миллиона долларов в криптовалюте.

В ходе расследования журналисты не обошли вниманием и тот факт, что дочь Навального поступила на «бюджет» в Стэнфордский университет, не имея права на льготы в Соединенных Штатах. Об этом школьница рассказала подписчикам своего канала на You-Tube.

Фильм под названием «Гражданин Навральный 2: переход наличности» телеканал НТВ покажет 25 мая в 00.00.