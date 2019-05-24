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16:04   24 Мая 2019
Россия

Представительство Минобороны РФ открыли в ЦАР

Представительство Минобороны РФ открыли в ЦАР

Представительство российского министерства обороны создали в Центрально-Африканской Республике, следует из публикации на официальном портале правовой информации 24 мая. Соглашение о создании представительства подписали 24 апреля.

В сообщении указано, что его открыли при министерстве национальной обороны и восстановления армии страны. Согласно соглашению, представительство ведомства России будет помогать африканским коллегам в вопросах военного и технического сотрудничества, кадровом обеспечении, а также в обучении, ремонту и эксплуатации вооружений, которые поставила Москва. Кроме этого, отечественные специалисты помогут республике в построении Вооруженных сил.

Расходы за содержание нового органа взяла на себя российская сторона, как указано в публикации.

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Автор: Анна Манц

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