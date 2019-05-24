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15:47   24 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Третье уголовное дело против Порошенко завели на Украине

Третье уголовное дело против Порошенко завели на Украине

Госбюро расследований Украины завело дело по факту якобы легализации бывшим президентом Петром Порошенко преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода «Кузня на Рыбальском». Об этом рассказал экс-заместитель главы администрации бывшего украинского лидера Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

«Сегодня ГБР зарегистрировало новое уголовное производство», — отметил Портнов.

Ранее на Украине уже завели в отношении Порошенко дело о госизмене. Разбирательство инициировали на основании заявления все того же Андрея Портнова. 

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Автор: Алла Ларионова
#порошенко #уголовное дело #политика

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