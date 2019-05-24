Третье уголовное дело против Порошенко завели на Украине
Госбюро расследований Украины завело дело по факту якобы легализации бывшим президентом Петром Порошенко преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода «Кузня на Рыбальском». Об этом рассказал экс-заместитель главы администрации бывшего украинского лидера Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
«Сегодня ГБР зарегистрировало новое уголовное производство», — отметил Портнов.
Ранее на Украине уже завели в отношении Порошенко дело о госизмене. Разбирательство инициировали на основании заявления все того же Андрея Портнова.