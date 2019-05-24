Росгвардия вооружится новым ручным пулеметом РПК-16

Росгвардия заменит устаревший РПК-74 на РПК-16 по итогам тестовой проверки второго. Об этом 24 мая сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента техники и вооружения Росгвардии Алексея Беззубикова.

По его словам, в Росгвардии подходит к концу проверка ручного пулемета РПК-16 группы компаний «Калашников».

«Он показывает себя лучшим образом и с большой долей вероятности будет принят на вооружение», — заявил он.

Беззубиков добавил, что разработка заменит уже устаревший РПК-74. При этом он подчеркнул, что Росгвардия планирует закупить новое оружие в большом количестве.

Российский ручной пулемет калибра 5,45 мм разработан группой компаний «Калашников». Впервые его представили в 2016 году на форуме «Армия-2016».

Ранее сообщалось, что Росгвардия получила отечественные снайперские винтовки «Точность», которую разработал оружейный завод «Промтехнология».