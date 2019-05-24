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15:54   24 Мая 2019
Россия

Росгвардия вооружится новым ручным пулеметом РПК-16

Росгвардия вооружится новым ручным пулеметом РПК-16

Росгвардия заменит устаревший РПК-74 на РПК-16 по итогам тестовой проверки второго. Об этом 24 мая сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента техники и вооружения Росгвардии Алексея Беззубикова. 

По его словам, в Росгвардии подходит к концу проверка ручного пулемета РПК-16 группы компаний «Калашников». 

«Он показывает себя лучшим образом и с большой долей вероятности будет принят на вооружение», — заявил он. 

Беззубиков добавил, что разработка заменит уже устаревший РПК-74. При этом он подчеркнул, что Росгвардия планирует закупить новое оружие в большом количестве.

Российский ручной пулемет калибра 5,45 мм разработан группой компаний «Калашников». Впервые его представили в 2016 году на форуме «Армия-2016». 

Ранее сообщалось, что Росгвардия получила отечественные снайперские винтовки «Точность», которую разработал оружейный завод «Промтехнология».

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Автор: Софья Белоцерковская
#росгвардия #общество #рпк 16 #рпк 74

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