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 Джонсон назвал достойным заявление Мэй об отставке

Джонсон назвал достойным заявление Мэй об отставке

15:35   24 Мая 2019
Весь мир

Джонсон назвал достойным заявление Мэй об отставке

Джонсон назвал достойным заявление Мэй об отставке

Экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ответил на заявление Терезы Мэй об отставке. Об этом 24 мая сообщает RT со ссылкой на Twitter политика. 

По мнению Джонсона, заявление Мэй об уходе с должности премьер-министра очень достойное. 

«Спасибо вам за вашу преданную службу нашей стране и Консервативной партии. Теперь настало время следовать ее (Мэй) убеждениям: собраться вместе и реализовать Брексит», — написал он в Twitter. 

Напомним, ранее Мэй заявляла, что уходит с поста лидера Консервативной партии и с должности премьер-министра страны. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#великобритания #политика #мэй #весь мир

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