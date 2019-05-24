Джонсон назвал достойным заявление Мэй об отставке

Экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ответил на заявление Терезы Мэй об отставке. Об этом 24 мая сообщает RT со ссылкой на Twitter политика.

По мнению Джонсона, заявление Мэй об уходе с должности премьер-министра очень достойное.

A very dignified statement from @theresa_may. Thank you for your stoical service to our country and the Conservative Party. It is now time to follow her urgings: to come together and deliver Brexit. — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 24, 2019

«Спасибо вам за вашу преданную службу нашей стране и Консервативной партии. Теперь настало время следовать ее (Мэй) убеждениям: собраться вместе и реализовать Брексит», — написал он в Twitter.

Напомним, ранее Мэй заявляла, что уходит с поста лидера Консервативной партии и с должности премьер-министра страны.