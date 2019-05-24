Политолог считает «Классификатор СМИ» хорошим ответом в гибридной войне

«Классификатор СМИ», опубликованный Федеральным агентством новостей 23 мая с целью помочь читателям выбрать надежный и достоверный источник информации, стал хорошим ответом в гибридной войне.

Такое мнение высказал известный политолог Сергей Марков в беседе с ФАН.

«Абсолютно верная идея. Сейчас многие популярные СМИ пытаются представить себя как объективные. Однако объективны среди них единицы. Все выражают различные политические позиции», - заявил Марков в частности.

Основной проблемой на данный момент, по мнению эксперта, является перекос в пользу антироссийских СМИ, наблюдающийся в российской политической журналистике. То есть в нашей стране работает множество Средств массовой информации, управляемых иностранными центрами силы, которые ведут против России гибридную войну.

«Эта система подхватывает любые критические по отношению к властям, патриотическим силам акции и раскручивает их в информационном пространстве. Она легко делает из мухи слона, влияет на настроения политически активной прослойки общества — и тем самым участвует в гибридной войне на стороне политических оппонентов России из-за рубежа», - подчеркну Марков.

При этом он отметил, что россиянам необходимо знать, кто на самом деле стоит за тем или иным СМИ. В заключение политолог назвал «Классификатор СМИ» это очень хорошей идеей и пообещал ознакомиться с ним.

Накануне 23 февраля в ФАН был опубликован классификатор, в который вошли 100 наиболее читаемых информационных ресурсов с федеральным охватом. Все СМИ были разделены по пяти категориям: патриотические, общественно-политические, государственные, иностранные и антироссийские.