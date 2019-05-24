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15:38   24 Мая 2019
Россия

«Лукойл» увеличит поставки бензина, чтобы не допустить роста цен

«Лукойл» увеличит поставки бензина, чтобы не допустить роста цен

Нефтяная компания Лукойл увеличит поставки бензина на внутренний рынок, в том числе на биржу. Такие меры призваны не допустить роста цен. Об этом говорится в релизе компании в пятницу, 25 мая.

«Следуя рекомендациям Минэнерго РФ и Федеральной антимонопольной службы, ПАО «Лукойл» принимает все возможные меры по недопущению роста цен на внутреннем топливном рынке», — отмечается в сообщении компании. 

Минувшей осенью Минэнерго и ФАС заключили соглашения о стабилизации топливного рынка с 1 ноября по 31 марта 2019 года с десятком крупными нефтяных компаний РФ. Согласно документу, компании повысили розничные цены с 1 января не более чем на 1,7%. С 1 февраля их индексируют так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).

В конце марта власти продлили срок соглашений до конца июня.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #нефть #лукойл #бензин

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