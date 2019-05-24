РЭО заинтересовался дуальной системой сбора мусора в Германии

Делегация Российского экологического оператора отправилась в Германию, чтобы ознакомиться со способами сбора и переработки ТКО. Особое внимание делегатов привлек дуальный способ обращения, сообщает издание «360» 24 мая.

Представители компании посетили Департамент обращения с отходами немецкого министерства экологии, охраны природы и ядерной безопасности и офис «Дуальной Системы Германии. Зеленая Точка». Они пообщались с руководством и ознакомились с основными принципами «мусорного» законодательства страны.

«Наибольший интерес у нас вызвала дуальная система сбора и переработки мусора, когда все отходы делятся на две части», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Он объяснил, что при таком способе первая часть мусора попадает в общий поток, а утилизацию оплачивают граждане. Во вторую часть входят отходы, которые можно разделить. К ним, например, относятся электронные товары. Плата за ликвидацию, а также сбор ложится на производителей.

«Опыт Германии показывает, что введение дуальной системы сбора и переработки мусора с расширенной ответственностью производителя не ведет к росту цен для конечного потребителя, потому что стоимость упаковки в цене товара составляет около одного процента», — сказал собеседник.

Делегация направилась на завод механико-биологической переработки ТКО Remondis, который производит альтернативное топливо и сортирует упаковку с помощью автоматики. После они посетили крупнейший на территории Европы Технопарк по индустриальной переработке.