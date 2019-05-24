Суд приговорил к 10 годам сбежавшего в США адвоката Ивлева

Хамовнический суд Москвы заочно приговорил к 10 годам тюремного заключения адвоката Павла Ивлева за хищение нефти у компании ЮКОС. Сам Ивлев на заседании суда не присутствовал, так как с 2014 года живет в США. Обвиняемый сообщил о готовности дать показания по видеосвязи, однако в РФ приезжать отказался.

В итоге суд удовлетворил требование прокурора приговорить обвиняемого к 10 годам.

«Дополнительно назначить наказание в виде запрета работать в адвокатуре в РФ в течение трех лет», — цитирует РИА Новости слова судьи.

Срок наказания Ивлева начнут отсчитывать с момента его задержания или экстрадиции в РФ.

Потерпевшие «Роснефть», «Самаранефтегаз» и «Томскнефть» также могут по закону потребовать компенсации ущерба. Но сумму судья оставила на усмотрение гражданского судопроизводства.

Дело ЮКОСа началось с ареста основных владельцев компании, которые проходили по семи статьям Уголовного кодекса РФ. Речь идет о мошенническом захвате акций ОАО «Апатит» и НИИ удобрений и инсектофунгицидов, а также неисполнении решений судов по возврату этих акций и уклонении от уплаты налогов и других преступлениях.

Уголовное дело Ивлева в ходе разбирательства отделилось от дела ЮКОС. Кроме того, следователи выделили дела в отношении председателя правления компании Михаила Ходорковского, бывшего главы «Менатеп» Платона Лебедева, бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой и еще ряда лиц.

Следствием было установлено, что Ивлев в составе организованной группы, которой руководил Ходорковский, присвоил свыше 195 миллионов тонн нефти «Юганскнефтегаза», «Самаранефтегаза» и «Томскнефти». Общая сумма хищений достигала порядка 925 миллиардов рублей. Вскоре обвиняемый отмыл примерно 133 миллиардов рублей, которые группа получила от продажи украденной нефти.

Кроме того, Ходорковского подозревают в причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, узнавшего об уклонении «Юганскнефтегаза» от уплаты налогов в бюджет и пытался добиться заведения уголовного дело. Градоначальник был убит в 1998 году.

Экс-представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин в 2015 году сообщил, что появились новые факты свидетельствующие о «заказе» убийства мэра Ходорковским Однако сам подозреваемый сейчас проживает за границей. Беглый олигарх удаленно руководит сомнительной организацией «Открытая Россия».

Ее представители регулярно становятся фигурантами различных скандалов. К примеру, в апреле этого года в ходе обыска у активиста краснодарского отделения «Открытой России» Леонида Запрудина нашли целую плантацию конопли. Сам он, по данным правоохранителей, находился в нетрезвом состоянии на момент обыска.