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15:18   24 Мая 2019
Россия

Смольный выделит 11 миллиардов рублей на развитие средней школы

Смольный выделит 11 миллиардов рублей на развитие средней школы

Смольный направит более 11 миллиардов рублей на развитие школ. Об этом 24 мая сообщают «Невские новости» со ссылкой на врио губернатора Петербурга Александра Беглова. 

Как сообщает издание, до конца этого года еще 13 школ будут введены в строй. Учебные заведения расположатся в густонаселенных развивающихся районах. Таким образом получится решить проблему переполненности классов. 

Также правительство подключит к высокоскоростному интернету все школы города в течение пяти лет. Беглов подчеркнул, что процент детей, получающих образование естественнонаучного, цифрового и гуманитарного профилей, будет только расти. 

Смольный выделит 11 миллиардов рублей на развитие средней школы

Врио губернатора напомнил, что с сентября текущего года в школах введут надбавки за классное руководство. 

С таким объявлением Беглов выступил на празднике последнего звонка в школе №509 Красносельского района, где поздравил выпускников с переходом во взрослую жизнь. 

Напомним, ранее сообщалось, что члены Общественной палаты Санкт-Петербурга попросили Беглова участвовать в губернаторских выборах. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #петербург #беглов #школы

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