Греф снова займет должность главы Сбербанка

Герман Греф переизбран на должность главы Сбербанка. Об этом 24 мая сообщает ТАСС.

Как сообщает агентство, акционеры банка избрали Грефа на новый срок на пост президента, председателя правления банка. Такое решение было принято на годовом собрании.

Известно, что кандидатура Грефа была рекомендована членами наблюдательного совета Сбербанка.

Напомним, впервые Греф возглавил Сбербанк в 2007 году. Последний раз его переизбирали в 2015 году. Его нынешний контракт продлится до ноября 2019 года. Ранее он работал на посту министра экономического развития и торговли России.