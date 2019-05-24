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14:53   24 Мая 2019
Россия

РУСАДА полностью восстановлено в правах

РУСАДА полностью восстановлено в правах

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) полностью восстановлено в правах. По его словам, сейчас в отношении РФ нет никаких санкций. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 25 мая. 

Он добавил, что со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) установлены нормальные рабочие отношения.

Напомним, РУСАДА лишилось статуса в ноябре 2015 года. Исполком WADA восстановил статус организации 20 сентября минувшего года. В январе было заявлено о его сохранении. Это произошло несмотря на то, что российская сторона не предоставила до 31 декабря доступ к данным московской антидопинговой лаборатории, как то предполагали условия.

«На сегодняшний день все условия выполнены», — подчеркнул казал Колобков.

По словам министра спорта, сейчас необходимо заниматься восстановлением реноме лаборатории и другими вопросами. 

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Автор: Арсений Аскольский
#русада #минспорт #колобков

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