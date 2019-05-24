СК выяснит обстоятельства падения пенсионерки с трапа в Пулково

Следователи проверяют обстоятельства дела после случая в аэропорту Пулково, когда прилетевшая с Туниса пенсионерка упала с трапа самолета. Об этом 24 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

В пресс-службе заявили, что по факту падения 73-летней женщины проводится доследственная проверка.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавил собеседник агентства.

По данным следствия, 24 мая около 06:00 (по иск) женщина в возрасте 73 лет прилетела из Туниса в Петербург. Пенсионерка, проходя по трапу, оступилась и упала, после чего ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с сотрясением. Известно, что оборудование было исправно, на других пассажиров случай никак не повлиял.