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14:44   24 Мая 2019
Россия

СК выяснит обстоятельства падения пенсионерки с трапа в Пулково

СК выяснит обстоятельства падения пенсионерки с трапа в Пулково

Следователи проверяют обстоятельства дела после случая в аэропорту Пулково, когда прилетевшая с Туниса пенсионерка упала с трапа самолета. Об этом 24 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ. 

В пресс-службе заявили, что по факту падения 73-летней женщины проводится доследственная проверка. 

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавил собеседник агентства. 

По данным следствия, 24 мая около 06:00 (по иск) женщина в возрасте 73 лет прилетела из Туниса в Петербург. Пенсионерка, проходя по трапу, оступилась и упала, после чего ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с сотрясением. Известно, что оборудование было исправно, на других пассажиров случай никак не повлиял. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #пенсионерка #пулково #несчастный случай

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