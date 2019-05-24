Роспуск Рады обойдется украинской казне в 300-400 миллионов долларов

Роспуск Верховной рады Украины обойдется местным налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов. Об этом рассказал первый заместитель главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Тимофей Милованов. Его слова в пятницу, 24 мая, приводит издание «Сегодня». В качестве причины указывается рост процентных ставок по еврооблигациям.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник после инаугурации подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента, назначив внеочередные выборы нардепов на 21 июля. Документ вступил в силу в четверг.