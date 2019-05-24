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14:34   24 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Роспуск Рады обойдется украинской казне в 300-400 миллионов долларов

Роспуск Рады обойдется украинской казне в 300-400 миллионов долларов

Роспуск Верховной рады Украины обойдется местным налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов. Об этом рассказал первый заместитель главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Тимофей Милованов. Его слова в пятницу, 24 мая, приводит издание «Сегодня». В качестве причины указывается рост процентных ставок по еврооблигациям.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник после инаугурации подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента, назначив внеочередные выборы нардепов на 21 июля. Документ вступил в силу в четверг.

«По поводу роспуска парламента – да, роспуск обойдется налогоплательщикам в 300–400 миллионов долларов», — заявил Милованов.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #политика #верховная рада

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