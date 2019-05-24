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15:16   24 Мая 2019
Весь мир

Российские военные раздали жителям Хамы и Дейр-эз-Зора 1000 продовольственных наборов

Российские военные раздали жителям Хамы и Дейр-эз-Зора 1000 продовольственных наборов

Две гуманитарные акции были проведены российскими военнослужащими из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии в провинциях Хама и Дейр-эз-Зор, жителям которых была выдана 1000 продовольственных наборов.

Об очередных гуманитарных акциях российской стороны в Сирии в пятницу рассказывает Федеральное агентство новостей. В частности, сообщается, что наборы с продуктами первой необходимости раздавались жителям городов Ат-Табия в провинции Хама, и Скальбий в провинции Дейр-эз-Зор. Помимо продовольственной помощи жители данных населенных пунктов смогли получить квалифицированную медицинскую помощь, в развернутых военнослужащими медицинского отряда мобильных медпунктах.

Российские военные раздали жителям Хамы и Дейр-эз-Зора 1000 продовольственных наборов

Глава администрации Ат-Табии Мараван Салим Аль-Мухаммад пообщался с корреспондентом ФАН и рассказал ему, что российские военные не в первый раз приезжают в этот сирийский город с помощью для местных жителей. По его словам, ранее они помимо продовольственных наборов привозили также стройматериалы.

«Спасибо большое России. Помощь от нее безгранична и щедра. На сегодняшний день благодаря российским друзьям у нас восстановлены школа и больница. Люди начинают постепенно возвращаться в свои дома и чувствуют себя в безопасности», - поделился городской глава.

Российские военные раздали жителям Хамы и Дейр-эз-Зора 1000 продовольственных наборов

Жители города Скальбия в провинции Хама также с большой благодарностью встретили помощь, доставленную военнослужащими ЦПВС. Этот город регулярно подвергается обстрелам со стороны боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», находящихся в Идлибской зоне. В результате недавних обстрелов 12 и 13 мая там погибли семеро местных жителей, в том числе пятеро детей. Населяющие этот город неполные семьи – в основном дети и женщины, чьи отцы и мужья воюют с террористами в рядах Сирийской арабской армии (САА) – получили продовольственные наборы и смогли попасть на прием к квалифицированным врачам в развернутых временных медицинских пунктах.

С начала текущего года это была уже 22 гуманитарная акция, проведенная российскими военным в провинции Хама.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #сирия #дейр-эз-зор #хама #гуманитарнаяпомощь

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