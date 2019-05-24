Россия с Намибией начинают на практике реализовывать проекты

Довольно широкий потенциал сотрудничества имеют РФ и Намибия, сочинский форум в октябре сможет его раскрыть. Об этом ФБА «Экономика сегодня» заявил эксперт по Южной Африке Александр Зданевич.

По словам специалиста, Намибия является довольно специфической южноафриканской страной. Зданевич полагает, что именно исходя из этой специфики, должны складываться торгово-экономические отношения государства с Россией. При этом, уверен он, потенциал сотрудничества двух стран довольно велик, российские власти явно оценивают его должным образом.

«Во всяком случае, проведение полноценной работы по налаживанию контактов явно дает плоды», — подчеркнул эксперт.

Намибия, напоминает собеседник издания, заинтересована в российском зерне. Помимо этого в структуру взаимной торговли входит большой перечень товаров, среди которых продукты животного и растительного происхождения, а также каучук, машины и различная аппаратура.