Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин утвердил состав комиссии по вопросам космодрома Восточный

Путин утвердил состав комиссии по вопросам космодрома Восточный

 Представительство Минобороны РФ открыли в ЦАР

Представительство Минобороны РФ открыли в ЦАР
Третье уголовное дело против Порошенко завели на Украине

Третье уголовное дело против Порошенко завели на Украине

 Роспуск Рады обойдется украинской казне в 300-400 миллионов долларов

Роспуск Рады обойдется украинской казне в 300-400 миллионов долларов
Россиян поразили экстраординарные школьники и странные поздравления на последних звонках

Россиян поразили экстраординарные школьники и странные поздравления на последних звонках

 Джонсон назвал достойным заявление Мэй об отставке

Джонсон назвал достойным заявление Мэй об отставке

Путин утвердил состав комиссии по вопросам космодрома Восточный

Путин утвердил состав комиссии по вопросам космодрома Восточный

 Представительство Минобороны РФ открыли в ЦАР

Представительство Минобороны РФ открыли в ЦАР
Третье уголовное дело против Порошенко завели на Украине

Третье уголовное дело против Порошенко завели на Украине

 Роспуск Рады обойдется украинской казне в 300-400 миллионов долларов

Роспуск Рады обойдется украинской казне в 300-400 миллионов долларов
Россиян поразили экстраординарные школьники и странные поздравления на последних звонках

Россиян поразили экстраординарные школьники и странные поздравления на последних звонках

 Джонсон назвал достойным заявление Мэй об отставке

Джонсон назвал достойным заявление Мэй об отставке

15:54   24 Мая 2019
Медиа

Россиян поразили экстраординарные школьники и странные поздравления на последних звонках

Россиян поразили экстраординарные школьники и странные поздравления на последних звонках

Российские школы отпраздновали последние звонки, однако в некоторых городах страны традиционный праздник школьников не обошелся без курьезов. Так ученики 11 «Б» школы номер 74 Владивостока оделись в полуголых Playboy-зайцев с заклеенными черным скотчем сосками и полицейских. 

Веселье началось в школьном спортзале. Подростки танцевали, распылили огнетушитель и вылезли через окно на козырек. Учителя не знали о случившемся. 

«Ученики провели с скандальный перформанс настолько стремительно, что никто даже не успел заметить»,  — сказала директор школы Галина Пугина изданию КП и написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Сотрудники регионального управления МВД проверят родителей «полицейских» и оштрафуют на полторы тысячи рублей за незаконное ношение детьми символики правоохранительных органов. Департамент образования и науки Приморского края проверит действия школьной охраны и примет меры в отношении администрации.

 

 

 

 

 

 

Также отличился мэр Владивостока Олег Гуменюк, который занял пост главы города в марте 2019 года. Выступая с приветственным словом на торжестве в одной из городских школ, Олег Гуменюк отправил школьников, заканчивающих учебу, в «последний путь в жизни». Как говорится, в добрый путь.

Присутствующие нервно засмеялись. Мэр Владивостока попытался объясниться, что оговорился. Однако фраза «мы же все понимаем» аудиторию не успокоила, передает Vostok.Today.

 

 

 

 

 

 

В омской гимназии № 147 дети пели песню на школьной сцене в честь последнего звонка, когда на их головы обрушилась часть потолка. Позже уточнили, что упала штукатурка, поэтому школьники не пострадали. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

В мэрии Омска заявили, что последний раз потолок в актовом зале 147 гимназии ремонтировали в 2017 году. Толщина упавшего куска штукатурки была менее сантиметра, поэтому школьница почти не пострадала. У родителей нет претензий к школе. 

 

 

 

 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #видео #общество #последний звонок

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...