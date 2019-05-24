Россиян поразили экстраординарные школьники и странные поздравления на последних звонках

Российские школы отпраздновали последние звонки, однако в некоторых городах страны традиционный праздник школьников не обошелся без курьезов. Так ученики 11 «Б» школы номер 74 Владивостока оделись в полуголых Playboy-зайцев с заклеенными черным скотчем сосками и полицейских.

Веселье началось в школьном спортзале. Подростки танцевали, распылили огнетушитель и вылезли через окно на козырек. Учителя не знали о случившемся.

«Ученики провели с скандальный перформанс настолько стремительно, что никто даже не успел заметить», — сказала директор школы Галина Пугина изданию КП и написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Сотрудники регионального управления МВД проверят родителей «полицейских» и оштрафуют на полторы тысячи рублей за незаконное ношение детьми символики правоохранительных органов. Департамент образования и науки Приморского края проверит действия школьной охраны и примет меры в отношении администрации.

Школьники устроили вечеринку в стиле Playboy (3 фото + видео)Во Владивостоке выпускники школы №74 решили провести тематическую вечеринку в стиле Playboy на свой последний звонок. Парни нарядились в зайчиков и ковбоев, а некоторые девушки даже умудрились где-то раздобыть пол... pic.twitter.com/CzckCbBdRH — Загоны.ру (@zagony_ru) 24 мая 2019 г.

Даже не зовите меня на последний звонок если он выглядит не так — Egorov Roman (@RomanEgorovAst) 24 мая 2019 г.

Как же скучно я живу — Классный парень (@quanticdrea) 24 мая 2019 г.

Умеют отдохнуть красиво! У России еще есть шанс на светлое будущее. — Irokez Pliskin (@irokez_p) 24 мая 2019 г.

В "детишках" гормоны зашкаливают, но зря, что в школе — Иванова Гала (@Galvik55) 24 мая 2019 г.

У ребят хорошее чувство юмора) — Artur Vlasov (@advokatvlasov) 24 мая 2019 г.

Также отличился мэр Владивостока Олег Гуменюк, который занял пост главы города в марте 2019 года. Выступая с приветственным словом на торжестве в одной из городских школ, Олег Гуменюк отправил школьников, заканчивающих учебу, в «последний путь в жизни». Как говорится, в добрый путь.

Присутствующие нервно засмеялись. Мэр Владивостока попытался объясниться, что оговорился. Однако фраза «мы же все понимаем» аудиторию не успокоила, передает Vostok.Today.

Мэр Владивостока Олег Гуменюк на последнем звонке пообещал проводить ребят в «последний путь» pic.twitter.com/p2AdJCjJCu — Телемастер Игорь (@Telemaster68) 23 мая 2019 г.

И этот человек управляет городом????????‍♂️ — Mark Crown (@MarkCrown4499) 24 мая 2019 г.

Богата русская земля дураками ... лет на 100 припасено ) — Alexey Ivanov (@mkw_mma) 23 мая 2019 г.

практически пожелал им смерти???? — Максим Солошенко (@Maxon_69) 24 мая 2019 г.

И ему не хворать))) — Hannibal Lecter (@Hannibal_1937) 24 мая 2019 г.

о! мне это знакомо — нас директриса тоже отправила в последний путь — zabaka barabaka (@anutanutanuta) 23 мая 2019 г.

В омской гимназии № 147 дети пели песню на школьной сцене в честь последнего звонка, когда на их головы обрушилась часть потолка. Позже уточнили, что упала штукатурка, поэтому школьники не пострадали. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

В мэрии Омска заявили, что последний раз потолок в актовом зале 147 гимназии ремонтировали в 2017 году. Толщина упавшего куска штукатурки была менее сантиметра, поэтому школьница почти не пострадала. У родителей нет претензий к школе.

Отличное начало новой жизни в России. Штукатурка упала прямо на банты. pic.twitter.com/qU7euy0U8L — ????Цап Царапыч???? (@sun44ess) 24 мая 2019 г.

Школа вдолбила знания окончательно. — дед Жень (@dedzhenj) 24 мая 2019 г.

гвозди бы делать из этих детей. удивляет равнодушие родителей к происходящему. я бы миллионными исками завалил. — Joney (@Joney_M_) 24 мая 2019 г.

Пора уже в школах каски выдавать. — сергей ложкин (@69lozhckin) 24 мая 2019 г.

Не впервой видать, привыкли к падающей штукатурке. — ВЕРА ✯☭ 1⃣9⃣1⃣7⃣ (@Vera1Peri) 24 мая 2019 г.